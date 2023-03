Vlaming verdiende vorig jaar gemiddeld 2.550 euro netto per maand

Ruim 45 procent van de werkenden van 20 tot 64 jaar had in 2022 een beroepsinkomen van 2.000 tot 3.000 euro per maand, tegenover 38 procent in 2006. Bijna 26 procent van de werkenden van 20 tot 64 jaar had in 2022 een beroepsinkomen van meer dan 3.000 euro per maand, tegen iets meer dan 17 procent in 2006.