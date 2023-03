Regering wil personen die op de OCAD-lijst staan meer controleren en hun gegevens beter delen

Om personen te monitoren, heb je voldoende personeel nodig. Ook daar probeert Van Quickenborne een inhaalbeweging te maken. "We vertrekken van een grote achterstand bij de federale gerechtelijke politie. Onze speurders zijn met te weinig, maar samen met de minister van Binnenlandse Zaken voorzien we middelen. We willen op het einde van de legislatuur 400 extra mensen in dienst nemen. Vooral in Antwerpen en Brussel is dat nodig, want daar is de grootste terreurdreiging en georganiseerde criminaliteit."