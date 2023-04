Zwemmen in open water in Lier zal ook deze zomer niet kunnen

In Lier zal er deze zomer nog niet gezwommen kunnen worden in de Binnennete ter hoogte van de evenementenweide. Dat blijkt uit het antwoord van schepen van Sport Ivo Andries (Open Vld) op een vraag van Katrien Vanhove (Groen-Lier&Ko) tijdens de gemeenteraadszitting.

Volgens de schepen van sport is de waterkwaliteit niet goed genoeg. "De kwaliteit van het slib dat in de Binnennete ligt, is nog ongunstig voor de waterkwaliteit. Door de beweging in het water van zwemmers wordt dit slib helemaal omgewoeld en kan dit de gezondheid van de zwemmers in gevaar brengen. Bovendien kunnen vreemde voorwerpen in het water een gevaar opleveren tijdens het zwemmen. Ten derde zouden de Koninklijke Moedige Bootvissers op dat deel van de Binnennete dan niet meer met toeristen kunnen varen. En ook de brandweer heeft ons een negatief advies gegeven.”

Raadslid Vanhove vreest nu dat mensen illegaal zullen blijven zwemmen op plekken die veel gevaarlijker zijn. De Vlaamse Waterweg nv weigert bovendien om zwemmen toe te laten in de ‘dode arm’ van het Netekanaal.