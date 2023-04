Acht mensen komen om in Canada bij poging om VS binnen te geraken

Het zou gaan om twee families, een Canadees-Roemeense en een Indiase. Hun lichamen werden gevonden bij een gekapseisde boot. De weersomstandigheden waren zeer slecht toen de inzittenden van de boot zich aan de oversteek waagden. Het was aan het regenen en er was veel wind.

"In totaal zijn acht lichamen uit het water gehaald", verklaarde politiechef Shawn Dulude op een persconferentie. Donderdag waren al zes lichamen geborgen, onder wie een kind jonger dan drie jaar. "Er zijn nog twee lichamen gevonden. Het gaat om een baby, een Canadese burger van Roemeense afkomst, en een volwassen vrouw die vermoedelijk de Indiase nationaliteit heeft."

Premier Justin Trudeau reageerde aangeslagen. "Het is niet te bevatten wat de families van deze mensen nu moeten doormaken", zei hij. De autoriteiten zijn nog op zoek naar de eigenaar van de boot. Die is sinds woensdag vermist. Het gaat vermoedelijk om iemand van de inheemse gemeenschap van Akwesasne, een gebied dat zowel in Canada als in de Verenigde Staten gelegen is.

Volgens de politie van de inheemse gemeenschap is er recent een "toename van het aantal mensen dat via Akwesasne de Verenigde Staten is binnengekomen". Sinds begin dit jaar hebben 48 mensen op die manier de VS bereikt en zijn ongeveer 80 anderen onderschept.



Canada en de VS hebben vorige week tijdens het bezoek van president Joe Biden aan Ottawa een akkoord bereikt over illegale migratie langs hun grens. Volgens een wijziging van de immigratieovereenkomst kunnen migranten nu langs de hele grens tussen beide landen worden teruggestuurd en niet alleen bij officiële grensovergangen, zoals voorheen het geval was.