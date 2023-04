BBC start met schooltelevisie voor Afghaanse kinderen, gepresenteerd door vrouwen die Afghanistan zijn ontvlucht

Het programma zal gepresenteerd worden door meerdere vrouwen die Afghanistan na de machtsovername door de taliban zijn ontvlucht. "Elke dag spreek ik veel Afghaanse meisjes die nog in het land zijn en ze vertellen me dat ze niet naar school kunnen", zegt Aalia Farzan, een van de presentatrices in het Dari. "Ze zijn erg hulpeloos en lijken soms hopeloos."

"Soms verplaats ik mezelf in hun schoenen en ik vraag ik me af wat ik zou moeten doen als ik in Afghanistan was en ik een tienermeisje was dat niet naar school kan, niet alleen het huis uit kan, geen basisrechten heeft. Ik zou heel blij zijn als iemand me zou helpen en me iets zou leren."



Sommige presentatrices spreken uit ervaring, want ook hen werd het in het verleden moeilijk gemaakt om naar school te gaan. "Ik was net klaar met 12 jaar school en mijn oudere broer en vader zeiden: dat is genoeg voor jou, je zou moeten trouwen", vertelt Shazia Haya, een van de Pasjtoe-presentatrices, die geboren werd in 1996, het jaar dat de taliban voor de eerste keer aan de macht kwamen.

Tot op de dag van vandaag leeft ze met de afkeuring van haar vader en broer. "Zelfs nu nog, als je mijn vader vraagt wat ik aan de universiteit heb gestudeerd of wat mijn favoriete vak op school was, weet hij het niet omdat hij niet geïnteresseerd was in mijn opleiding, enkel omdat ik een meisje ben."