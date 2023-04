Hoornstraatje in Halle paars geverfd om Hallerbostoeristen ook naar centrum te lokken

In Halle werd het Hoornstraatje helemaal paars geverfd. Voor de gelegenheid heeft het de bijnaam "Bluebellstreet" gekregen, wat "Hyacintenstraat" betekent. Dat gebeurde naar aanleiding van het Hyacintenfestival want in de tweede helft van april kleurt het Hallerbos volledig paars door een hyacintentapijt.

Halle wil de vele toeristen ook naar de stad lokken. "In het handelscentrum is het minstens even mooi als in het Hallerbos", vertelt Philip Demanet van de Verenigde Handelaars van Halle. Hij was degene die met het idee van het paarse straatje naar de stad Halle stapte.