Buren en vuilnisophalers redden slachtoffers van zware uitslaande brand in Deurne 

Op de hoek van de Lakborslei en de Van Dornestraat in Deurne heeft vanmorgen een zware uitslaande brand gewoed. Het vuur ontstond in een appartement op de tweede verdieping van het hoekpand. Daar is de schade zeer groot. Van de slaapkamer, waar de brand begon, schiet niets meer over. Op de derde verdieping is er rookschade. De eerste verdieping heeft vooral waterschade.