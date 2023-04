Concerten aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen in Brugge geannuleerd door wateroverlast op het podium

De concerten van Soulsister en de coverband Level Six op de Markt in Brugge, aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen, gaan niet door. Dat meldt de Stad Brugge op sociale media. Door de aanhoudende regen staat het podium onder water. Hetzelfde podium wordt morgen gebruikt, bij de start van de Ronde van Vlaanderen in Brugge. "Die wedstrijd gaat zeker door", klinkt het.