73 eigen winkels van Delhaize houden deuren dicht, meer dan tijdens de week

Geen enkele van de 22 winkels in eigen beheer in Brussel is open vandaag. In Wallonië zijn 10 van de 41 winkels open, in Vlaanderen 45 van de 65. De vakbonden kondigden in een 40-tal winkels een "solidariteitsactie" aan. Dat gaat in Vlaanderen om winkels in Hasselt, Houthalen, Sint-Truiden, Roeselare, Ledeberg, Wondelgem, Sint-Kruis (Brugge), Antwerpen, Deurne, Berchem en Kessel-Lo.