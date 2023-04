Apothekers helpen medicatieverbruik af te bouwen met gratis actieplan

"Soms zien de mensen door de bomen het bos niet meer. Wij zetten alles op een rijtje en overlopen of de patiënt weet waarvoor alle medicatie dient. Ook bekijken we of het gebruik bekend is, of hij bepaalde nevenwerkingen heeft en of hij medicamenten op het juiste moment neemt", overloopt apotheker Nele Vleugels uit Linden. "We proberen daarop in te pikken en het voor hen gemakkelijker te maken."

Vandenbroucke maakt 2,91 miljoen euro vrij om de apothekers te vergoeden voor deze nieuwe dienst. Per opgesteld actieplan krijgen zij 95 euro, de patiënt zelf hoeft niets te betalen.