Gerecht valt binnen bij vleesverwerkende bedrijven in West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen

De invallen en de huiszoekingen bij vleesverwerkende bedrijven zijn het resultaat van een gerechtelijk onderzoek dat gevoerd wordt door de onderzoeksrechter in Brugge. Aanleiding is info bij het gerecht over mogelijke feiten van mensenhandel en sociaalrechtelijke inbreuken.

Het onderzoek startte bij een bedrijf in Oostende, vandaar dat de onderzoeksrechter in Brugge de leiding heeft. Zowel woensdag als donderdag vielen de speurders binnen in een bedrijf in Oostende, maar ook in Limburg en Antwerpen. Er zijn verschillende verdachten opgepakt maar zij werden niet aangehouden.

In Aarschot werd iemand opgepakt die wel voor de onderzoeksrechter werd gebracht. "Die besliste om over te gaan tot aanhouding", meldt het arbeidsauditoraat van West-Vlaanderen. De gecontroleerde bedrijven zijn actief in de vleesverwerkende sector. Het onderzoek gaat over mogelijke feiten van mensenhandel en sociaalrechtelijke inbreuken.