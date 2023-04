"Het duurt een seconde om een bom los te laten, maar hij kan 80 jaar blijven vallen": Mortsel gedenkt Amerikaans bombardement van 80 jaar geleden  

Hoewel de beelden op haar netvlies gebrand staan, praatte Lea er jarenlang met niemand over. "In het begin wil je dat niet, je wilt het gewoon wegduwen. Je bent maar een kind dus je laat het achter. Pas toen mijn dochter me erover aansprak, ben ik beginnen te vertellen." Ook Simonne Carvers, die ten tijde van het bombardement in Mortsel woonde, herkent dat taboe. "Er is 30 jaar wel niet over gesproken. Mijn man heeft er nooit over gepraat. Zijn vader was directeur van de jongensschool en heeft als eerste overledene zijn eigen zoon uit het puin gehaald. Ook met mijn schoonouders is nooit gepraat over 5 april. Na de oorlog werd er ook met geen woord gerept over het feit dat de bommen Amerikaans waren."