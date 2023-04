Heropening van café in Sint-Niklaas zorgt voor nieuw leven op het Sint-Nicolaasplein

De jongeren in Sint-Niklaas hebben er een café bij. Gisteravond heropende café Las-Caux aan het Sint-Nicolaasplein.

Het werd voor de openingsavond een danscafé en dat was met een bedoeling zegt zaakvoerder Tom Van Gorp: "We hebben echt nood aan de vrijdagen van weleer." Las-Caux was altijd al een danscafé. Toen het sloot, was er heel wat om te doen in Sint-Niklaas. Omdat ook een ander jongerencafé op het plein dicht was, had de jeugd niet veel meer om naartoe te gaan.

Nu is na meer dan een half jaar het café weer open. De Antwerpse horeca-uitbater Tom Van Gorp is de zaakvoerder. Hij ziet potentieel: "Ondanks de moeilijke periode heeft het plein nog steeds de mogelijkheid om wederom dé uitgangsbuurt bij uitstek te worden in de stad".