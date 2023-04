Opvallend incident in Iran: man besmeurt twee vrouwen in een winkel omdat ze geen hoofddoek dragen

Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september 2022 zijn er een pak straatprotesten geweest verspreid over heel Iran, tegen de strikte religieuze kledingregels voor vrouwen. Ze moeten in het openbaar altijd hun haren bedekken en lange en losse kledij dragen, die hun figuur verhult. Wie de kledingregels overtreedt, riskeert een boete of arrestatie.

Mahsa Amini is overleden na een hardhandige arrestatie door de zedenpolitie, omdat ze haar hoofddoek niet op een correcte manier droeg. Haar officiële doodsoorzaak is een hartstilstand, maar volgens ooggetuigen zou ze zwaar zijn toegetakeld door de politie.

Iraanse vrouwen willen nu dat de verplichting om een hoofddoek te dragen in het openbaar wordt afgeschaft. Ze protesteren door bewust géén hoofddoek te dragen ondanks de verplichting, of hun hoofddoeken in brand te steken. Tot nu toe zijn de protesten door de Iraanse politie altijd de kop ingedrukt. De zedenpolitie vraagt ook om altijd beelden te maken en door te sturen van vrouwen die de regels overtreden.

Naar aanleiding van dit incident heeft de Iraanse president Ebrahim Raisi op de staatstelevisie gezegd dat alle Iraanse vrouwen hun hoofddoek "vanuit een religieuze verplichting" moeten dragen. "Het is een wettelijke vereiste, dus de hoofddoek is een juridische kwestie", zei hij volgens het persbureau AFP. Eerder deze week heeft het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken herhaald dat er een nultolerantie geldt.