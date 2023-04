Grote infocampagne rond veiligheid van mobilhomes en caravans afgetrapt in Houthalen-Helchteren 

"Het is dus belangrijk dat de eigenaars met een volledig geladen mobilhome of caravan naar de weging komen", gaat Peeters verder. "Het gewicht van het voertuig is één ding, het gewicht van de lading is nog iets anders. Als we dat allemaal samentellen komen we tot gewichten waar de mensen hier echt versteld van staan."

Naast de weging wordt er tijdens de infodagen ook nagegaan of de mobilhome of caravan helemaal in orde is. Ook wordt de raad gegeven om loszittende bagage of inboedel zo goed mogelijk vast te maken zodat die tijdens het rijden niet gaan schuiven.