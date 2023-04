Liers Vlaaike na 300 jaar in roze jasje (voor 1 april)

Na meer dan 300 jaar krijgt het Liers Vlaaike een make-over, zo klonk het. Het dessert, erkend als regionaal en Europees streekproduct, zou voortaan verkocht worden met een roze bovenkant. "Na 300 jaar is het tijd voor iets nieuws", aldus voorzitter van de Orde van het Liers Vlaaike Johan Hendrickx. "We merkten dat de verkoop een beetje aan het dalen was. We merkten dat bij jongeren, zeker bij jonge meisjes, het Vlaaike minder populair was."