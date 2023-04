Omstreden influencer Andrew Tate niet langer in de cel, zit nu in huisarrest in Roemenië

Andrew Tate is naast een zelfverklaard vrouwenhater ook een aanhanger van alternatieve realiteiten. Zo beweert hij dat de wereld niet echt is en dat we net zoals in de film "The matrix" in een virtuele wereld leven. Hij heeft heel wat volgers, vooral jonge mannen die aangetrokken worden door zijn luxueuze en hypermacho-levensstijl.

Vorig jaar werd Andrew Tate van Facebook en Instagram gegooid vanwege zijn haatdragende uitspraken. In 2017 was hij al verbannen van Twitter, maar na de overname door Elon Musk eind vorig jaar is hij er weer toegelaten. Dat leidde al meteen tot een over-en-weer-getweet met klimaatactiviste Greta Thunberg, die zich niet zomaar in een hoekje liet duwen.