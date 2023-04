Na 52 jaar in aquarium keert orka Lolita terug naar de Stille Oceaan

In 1970, toen orka Lolita 4 jaar oud was, werd ze uit haar groep gehaald, gevangen genomen en naar een aquarium gebracht. Daar deed ze verschillende shows, toen nog met andere orka Hugo. Sinds Hugo stierf in 1980, heeft orka Lolita al die tijd alleen in het aquarium gezeten. Ze werd al even niet meer opgevoerd in shows en bezoekers kregen haar niet meer te zien in haar verblijf.