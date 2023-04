Paus Franciscus (86) heeft het ziekenhuis verlaten en maakt een grapje: "Ik ben nog altijd in leven"

De leider van de Rooms-Katholieke Kerk werd afgelopen woensdag in het ziekenhuis opgenomen met een infectie aan de luchtwegen. Een dag later bleek dat hij bronchitis had, een ontsteking in de buisjes van de longen. Hij kreeg daarvoor antibiotica via een infuus.

De gezondheidstoestand van de paus verbeterde daardoor duidelijk en hij kon zijn werk voortzetten vanuit het ziekenhuis. Vandaag heeft hij het ziekenhuis verlaten. "Ik ben nog altijd in leven", grapte hij bij het verlaten van het Gemelli-ziekenhuis in Rome.

De paus staat voor een erg drukke week. Morgen is Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen en de laatste zondag van de vastenperiode. Daarna begint de Goede Week. In die week voor Pasen gaat de paus normaal verschillende vieringen voor. Volgens het Vaticaan zal de paus morgen de mis op het Sint-Pietersplein naar aanleiding van Palmzondag zeker bijwonen. Het is nog niet duidelijk of hij ook alle andere vieringen zal leiden.