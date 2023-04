Politie van Antwerpen vindt explosief bij drugsdealer na arrestatie

Rond middernacht ontdekte de politie van Antwerpen een mogelijk explosief in een woning in de Biekorfstraat in Antwerpen. Dat gebeurde bij een huiszoeking door het wijkondersteuningsteam bij een drugsdealer, even nadat hij was opgepakt in het centrum.

DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, en de brandweer kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen. Het explosief was wel degelijk een gevaar en werd door DOVO meegenomen en vannacht in Ekeren op een veilige plek geneutraliseerd. Het zou gaan om een zelfgemaakt explosief.

De verdachte werd verhoord en is gearresteerd, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. De onderzoeksrechter zal later beslissen wat er met hem gebeurt.