Roltrappen in Antwerpse premetrostations liggen op jaar tijd 279 keer langer dan een dag stil 

Tussen september 2021 en september 2022 waren de roltrappen van de Antwerpse premetrostations 279 maal langer dan een dag buiten werking. In totaal werd op een jaar tijd 2.552 keer melding gemaakt van een storing, dat is gemiddeld zeven keer per dag. In 2024 worden de roltrappen in verschillende stations grondig aangepakt. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van parlementslid Annick De Ridder (N-VA).