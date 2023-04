Rode Duivel Jan Vertonghen zamelt samen met Lokers veilinghuis geld in voor goed doel

Het veilinghuis Vavato heeft tijdens het voorbije WK een reeks gesigneerde shirts van de Rode Duivels geveild. Die veiling bracht zo'n 18.000 euro op. "Maar we werken al langer samen", vertelt Jan Vertonghen. "Eerdere veilingen van originele items zoals een exclusief concert van Clouseau of van tickets voor Europese topvoetbalwedstrijden brachten alles samen al 45.000 euro op. Dat geld gebruiken we om overal in België 'Playgrounds' op te starten. Daar kunnen kinderen zich op een actieve manier ontspannen."