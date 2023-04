Onderzoek naar artificiële intelligentie pauzeren? "Evolutie is niet tegen te houden, economisch belang is te groot"

Artificiële intelligentie is zeker niet nieuw, maar met ChatGPT van OpenAI won de technologie enorm aan bekendheid en populariteit bij het grote publiek. Plots kon een machine teksten schrijven of gesprekken voeren zoals een mens, of die indruk kregen we toch. Want de chatbot kan uiteraard niet redeneren en zet gewoon de meest logische woorden achter elkaar, wanneer die een vraag krijgt.

De technologie slaat alleszins aan: in 5 dagen tijd gebruiken meer dan een miljoen mensen ChatGPT en na twee maanden zijn dat er al 100 miljoen. Ter vegelijking: TikTok had daar negen maanden voor nodig en Instagram meer dan twee jaar.