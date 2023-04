T. rex had lippen die zijn tanden bedekten: "We moeten weg van het cliché uit "Jurassic park""

Het moet een van de meest memorabele filmscènes uit de jaren 90 zijn: de ontsnapte T. rex in "Jurassic park" (1993) die twee kinderen in een auto in het vizier krijgt en wel zin heeft in een maaltijd. Dr. Alan Grant (Sam Neill) en dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) moeten halsbrekende toeren uithalen om de aandacht van het beest af te leiden.

De T. rex was met zijn oorverdovende gebrul en immer zichtbare, fel blikkerende tanden een van dé sterren van de film. Ze zetten het imago van de T. rex als meest gevaarlijke dinosaurus nog meer in de verf. Maar dat die blikkerende tanden immer zichtbaar waren, dat trekken Canadese en Britse wetenschappers nu in twijfel. In hun onderzoek stellen ze dat de T. rex hoogstwaarschijnlijk lippen had die zijn tanden bedekten.