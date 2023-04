Tornado richt veel schade aan in hoofdstad Arkansas, dak van concerthal stort in tijdens optreden in Illinois

Enkele hevige tornado's raasden vrijdag door verschillende Amerikaanse staten. In zes staten werden meer dan 40 meldingen van tornado's genoteerd.

Op meerdere plaatsen in het zuiden van de VS en het Midwesten veroorzaakten ze enorme schade. In totaal kwamen minstens 4 mensen om het leven. In Arkansas en Missouri werd de noodtoestand uitgeroepen. In verschillende staten zaten in totaal meer dan 200.000 mensen zonder stroom.

Onder meer Little Rock, de hoofdstad van de staat Arkansas, en omliggende gemeenten werden zwaar getroffen. In Little Rock werden de muren en daken van verschillende gebouwen weggeblazen, auto's belandden op hun zijkant of dak, bomen werden ontworteld en elektriciteitslijnen losgerukt.

Vooral het westen van de stad werd getroffen. Volgens burgemeester Frank Scott Jr. is de schade er "enorm". In de hoofdstad vielen er geen doden. Een dertigtal mensen werd wel naar het ziekenhuis gebracht. In een gemeente vlakbij viel één doden en in een gemeente op zo'n 150 kilometer van Little Rock kwamen twee mensen om het leven. In totaal zouden in de staat Arkansas zeker 600 mensen gewond geraakt zijn.