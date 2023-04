Kalmthoutse koppels trouwen al zeker tot 2025 in idyllisch Arboretum 

De burgerlijke huwelijksceremonies in Kalmthout zullen al zeker tot 2025 doorgaan in het Vangeertenhof dat verbonden is aan het Arboretum. In de tussentijd wordt het oude gemeentehuis afgebroken en een nieuw gemeentehuis gebouwd.

"Vanaf mei zal de oude raadzaal niet meer in gebruik zijn omdat ze gerenoveerd wordt. Ook de kantoren zullen afgebroken worden", legt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) uit. "Twee jaar lang strijken we neer in dit prachtige gebouw. Zo bieden we een burgerlijke ceremonie aan in de idyllische plantentuin. Momenteel bloeien er prachtige bloesems. Bij mooi weer kan daar ook een receptie gehouden worden."