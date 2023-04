Na top 10-hit in Nederland: Metejoor snoept record in de Vlaamse Ultratop 30 af van Regi

In Nederland heeft Metejoor met hetzelfde nummer een top 10-hit te pakken in de Top 40. Hij is nog maar de vijfde Vlaamse artiest ooit die daarin slaagt met een Nederlandstalig nummer, na Raymond van het Groenewoud, Will Tura, Ivan Heylen en Louis Neefs.

"Het is onwaarschijnlijk wat we met "Wat Wil Je Van Mij" al teweeg hebben gebracht, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Ik kan niet genoeg uitdrukken hoe dankbaar ik ben. Dit is echt crazy”, reageert Metejoor.