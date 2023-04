Vlasbrug tussen Waregem en Wielsbeke geopend

De Vlasbrug over de Leie tussen Wielsbeke en Waregem is officieel ingewandeld en ingefietst. Niet alleen fietsers en voetgangers kunnen nu de Leie over, ook voor wie in een rolwagen zit is het een veilige oversteekplaats. Dat merkt gemeenteraadslid Ann Vanheusden uit Waregem (CD&V): "Als het mooi weer is kom ik vaak wandelen langs de Leie en nu hier ook aan de overkant geraken maakt het veel aangenamer." Van op de brug heb je een prachtig uitzicht op de Leievallei.