Voortvluchtige veroordeelde Belg aangehouden in Nederlandse Almere

De man werd in februari 2022 bij verstek veroordeeld, nadat hij twee jaar eerder zijn partner en stiefdochter met een hamer op het hoofd had geslagen.

De man was lange tijd onvindbaar, volgens de politie. Maar omdat het vermoeden bestond dat hij zich in Almere bevond, had de Belgische politie gevraagd om de man te arresteren. Omdat hij bekend staat als vuurwapengevaarlijk is hij op straat opgepakt door de Dienst Speciale Interventies.

De overleveringskamer van de rechtbank in Amsterdam zal beslissen of de man overgeleverd wordt aan België.