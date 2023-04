Vrouw uit Oostende krijgt 20 maanden celstraf voor zware kindermishandeling

“De feiten moeten gezien worden binnen de culturele achtergrond van de moeder”, klonk het bij de verdediging. Volgens de vrouw is het in Afghanistan gebruikelijk dat ouders hun kinderen slaan. De verdediging vroeg om daarom geen straf op te leggen, maar eventueel wel voorwaarden. De rechtbank ging daar niet op in. “Mevrouw woont al meer dan tien jaar in België en zou intussen vertrouwd moeten zijn met de westerse waarden en normen”, klonk het.