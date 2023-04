Vrouw op speedpedelec in Diksmuide maakt zware val na botsing tegen Engelse tieners op schoolreis

De vrouw op de speedpedelec was vanochtend om iets over vijf uur in de Kaaskerkestraat in Diksmuide vertrokken om naar haar werk in Nieuwpoort te rijden. "Ter hoogte van de werken in de straat botste ze tegen een groep tieners", vertelt commissaris Geert Provoost van zone Polder. "Het ging om Engelse tieners die hier op schoolreis zijn en verblijven in het Pax Hotel. Ze hadden het hotel net verlaten."

Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk. Er moet onderzocht worden of de jongeren op het voetpad liepen of dat verlaten hadden door de werken in de straat. In ieder geval botste de vrouw met haar elektrische fiets tegen de groep en kwam ze zwaar ten val. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk liep ze meerdere breuken op. Meer info over haar toestand ontbreekt mogelijk nog. Een van de tieners van de groep raakte lichtgewond.