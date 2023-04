Gezinsbond Lummen viert 100-jarig bestaan met WK Loopfietsen

32 kinderen hebben voor de eerste keer met een loopfiets een heuse "Ronde van Vlaanderen" gereden. "Samen met het Huis van het Kind van de gemeente Lummen organiseren we met de Gezinsbond een speelvoormiddag", zegt Nathalie Nijs van de Gezinsbond in Lummen. "We zetten kinderen aan tot bewegen en de Gezinsbond heeft het WK Loopfietsen voor zijn rekening genomen. Hiermee vieren we ook het 100-jarig bestaan van de Gezinsbond."