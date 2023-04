Buitengewoon onderwijsinternaat Woudlucht in Heverlee mag, na protest, toch open blijven: "Kinderen waren in extase"

Na twee maanden overleg tussen de raad van bestuur, scholengroep GO! en medewerkers van de minister, werd er een oplossing bereikt: “We hebben de schriftelijke toezegging van zowel de overheid als scholengroep GO! dat ze ons financieel zullen ondersteunen om extra capaciteit te creëren”, zegt algemeen directeur Kaat Vandensavel. “Daarom hebben we woensdagavond op een extra raad van bestuur besloten het internaat toch open te houden.”



“We zijn opgelucht. De voorbije twee maanden waren niet eenvoudig, want we wisten dat onze beslissing niet voor iedereen goed was. We hebben de ouders in februari beloofd toch een oplossing te zoeken, en zijn blij dat we die belofte nu kunnen nakomen”, aldus Vandensavel.