Zeer natte en sombere maand maart, maar na regen komt zonneschijn

Vooral paraplu's en winterjassen in maart. De regen viel op 24 dagen tijd, terwijl er normaal gezien 15,7 neerslagdagen zijn in maart. Het was van 2008 geleden dat de maand er zoveel telde, volgens het KMI. Tijdens 13 dagen viel er neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond. De dikste sneeuwlaag van 28 centimeter, werd op 8 maart gemeten in Mont-Rigi (Weismes).