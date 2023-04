18-jarige Ben Mertens uit Wetteren neemt deel aan kwalificaties voor het WK Snooker

Ben Mertens zat als kind vaak tussen volwassenen rond de snookertafel. "Toen ik twaalf was, won ik al wedstrijden tegen volwassen spelers. Ze vonden dat niet erg, ze vonden het leuk dat er jeugdig talent was. Ze kenden mij al redelijk snel."

Toen hij 13 jaar oud was won hij het wereldkampioenschap voor de U16. Zijn succes maakte dat hij al vroeg stopte met school en koos voor zelfstudie. Intussen is hij met leren gestopt en is hij profspeler. Hij traint vijf tot zes uur per dag.