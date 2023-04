30.000 wielerfans zakten af naar Brugge voor de start van de Ronde van Vlaanderen

Om 10 uur was het aan burgemeester Dirk De fauw (CD&V) om te glunderen. Hij gaf het startschot en sprak de legendarische woorden: “Heeren, vertrekt!” Volgens de politie waren er ongeveer 30.000 wielerfans aanwezig in Brugge.

“De start is vlekkeloos verlopen. De politie was massaal ter plaatse in de stad en het was nog nooit zo druk. Op een bepaald moment was het zo druk op de Markt dat we mensen hebben moeten doorsturen naar de omliggende straten en pleinen, maar ook dat is allemaal zonder probleem verloren”, klinkt het.