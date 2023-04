Ravels ontvangt mooiste alpaca's van het land

In de NAVO-hallen in Weelde bij Ravels verkiest de Alpaca Association Benelux vandaag de mooiste alpaca's van België. Ongeveer 140 dieren, afkomstig uit de Zuid-Amerikaanse Andes, doen mee. "Alle geregistreerde Belgische kwekers kunnen deelnemen", vertelt kweker Gunther Willems. "De dieren worden ingedeeld in categorieën op basis van leeftijd en kleur. Er zijn ook twee soorten alpaca's. Enerzijds is er de Huacaya alpaca met zijn hoog teddybeer gehalte. Anderzijds heb je de Suri alpaca die meer dreadlocks lijkt te hebben."