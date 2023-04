Assisenproces over foltermoord op Genkenaar start in november

Het Genkse slachtoffer van de foltermoord werd op 9 maart 2019 meegenomen uit zijn woning en zwaar mishandeld. Drie dagen later werd zijn toegetakeld lichaam teruggevonden in een vakantiechalet in de Ardennen. De foltering begon in zijn woonplaats aan de Koning Boudewijnlaan in Genk. Hij werd naar nog twee andere plaatsen gebracht, voordat het richting Forzée in de Ardennen ging. Op 12 maart 2019 ontdekte de verhuurder van de chalet het stoffelijk overschot van de man.

De Genkenaar zou een partij van drie kilo coke met een straatwaarde van zo'n honderdduizend euro hebben doen verdwijnen. Daarnaast zou ook een kluis met de opbrengst van de cokehandel zijn leeggehaald.