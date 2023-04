Brand in assistentiewoning Ten Hove in Halle, geëvacueerde bewoners kunnen voorlopig niet terugkeren 

In een technisch lokaal van de assisentiewoningen Ten Hove in de Kopheiweg in Halle is zaterdagavond een brand uitgebroken. Er ontstond hevige rook die via het dak ontsnapte. De brandweerzone Vlaams-Brabant West was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Brandweer, politie en medisch personeel evacueerden de bewoners naar een nabijgelegen buurthuis in de wijk Windmoleken. Door de schade aan het gebouw moeten de bewoners tot minstens maandag ergens anders verblijven. De meesten kunnen bij familie terecht, anderen logeren op hotel.