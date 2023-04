Zwitserse justitie opent onderzoek naar overname Credit Suisse door UBS

Het aandeel Credit Suisse had zware klappen gekregen na het omvallen van verschillende regionale banken in de Verenigde Staten. "De overname is de beste oplossing om de Zwitserse economie te beschermen, maar ook om de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem te waarborgen", zei de Zwitserse president Alain Berset er toen over.



"De overname van Credit Suisse door UBS is de beste oplossing om de financiële stabiliteit te waarborgen en de Zwitserse economie in deze uitzonderlijke situatie te beschermen", klonk het bij de Zwitserse overheid. Nu start dus het federaal parket in Zwitserland een onderzoek.

Dat onderzoek dient om na te gaan of overheidsfunctionarissen, toezichthouders en leidinggevenden bij beide banken het Zwitserse strafrecht geschonden hebben. Er waren "talrijke aspecten van gebeurtenissen rond Credit Suisse" die een onderzoek rechtvaardigen, zegt de Zwitserse aanklager.

Die aspecten worden nu geanalyseerd om eventuele "misdrijven te identificeren die binnen de bevoegdheden van de aanklager vallen".