"Amsterdammer" valt stil en zorgt voor grote hinder bij treinverkeer ten noorden van Antwerpen 

Door een defecte trein is het treinverkeer tussen Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Noorderdokken verstoord. Volgens de woordvoerder van Infrabel is het de "Amsterdammer" of de Beneluxtrein tussen Brussel en Amsterdam die met problemen kampt. De stroomafnemer van de trein is naar beneden gegaan en is niet meer omhoog geraakt. Achter de defecte trein zitten vier andere passagierstreinen vast, waaronder hogesnelheidstreinen. Die vier geblokkeerde treinen zullen terugsporen naar Antwerpen-Centraal. Een hulplocomotief is inmiddels onderweg naar de defecte trein zelf.