Demir krijgt gelijk: Beroep van Antwerpse goudraffinaderij van tafel geveegd

"Het spreekt voor zich dat het bedrijf niet op de juiste plaats gevestigd is", laat Demir in een reactie weten. "Op een moment dat de bezorgdheden in de buurt zo groot zijn, kan ik enkel vaststellen dat het aanvraagdossier onvoldoende zekerheden biedt om mensen gerust te stellen. Dat er geen inschatting is van de uitgestoten zware metalen in de lucht, kan er bij mij niet in. Ik kon onmogelijk een omgevingsvergunning verlenen in die omstandigheden. Dat de rechtbank van eerste aanleg nu ook het verzoek van Value Trading verwerpt, is een goede zaak."