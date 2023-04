Eén persoon overleden na kapseizen bootje op de Maas in Maastricht, vlak bij de grens met België

Volgens de woordvoerder van veiligheidsregio Zuid-Limburg waren de twee slachtoffers zondagmiddag met hun bootje aan het vissen op de Maas. Maar door het snelstromende water raakten ze vermoedelijk de controle over het vaartuig kwijt. "De afvoer van de Maas bij Maastricht bedroeg zondagmiddag zo'n duizend kubieke meter per seconde. Dat is gigantisch", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. "Daar kun je niet tegen op varen met zo'n bootje."

Het bootje werd door een afzetting van boeien geduwd, en vloog enkele honderden meters verderop door de stuw heen. Een opvarende bleef daarbij aan de voorkant van de stuw hangen en kon worden gered. De ander klapte met de boot naar beneden om meters lager in het kolkende water terecht te komen, waar hij vermoedelijk is verdronken. Er is nog geen duidelijkheid over de identiteit van de slachtoffers.