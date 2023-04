Militaire blogger komt om het leven bij aanslag in café in Sint-Petersburg

De explosie heeft veel schade aangericht in de Street Food Bar No. 1, niet ver van het historische stadscentrum van Sint-Petersburg. Zestien mensen zijn gewond geraakt, één iemand is overleden. Wat er precies is gebeurd en wie er achter de aanslag zit, is nog onduidelijk. Volgens de eerste vaststellingen zou er een explosief tot ontploffing zijn gebracht in het café zelf.

Volgens Binnenlandse Zaken in Rusland loopt het onderzoek en worden alle klanten die aanwezig waren op het moment van de aanslag ondervraagd. Het café waar de aanslag is gebeurd, was vroeger eigendom van Jevgeni Prigozjin, de topman van de Wagnergroep. Die Russische privémilitie vecht momenteel ook mee in de oorlog in Oekraïne.