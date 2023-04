Geen treinen tussen Herentals en Turnhout door kabeldiefstal, tiental overwegen dicht

De diefstal vond rond 5 uur plaats op het grondgebied van Herentals. Koperdieven gingen in de buurt van een overweg aan Bosberg aan de haal met 200 meter stroomkabel. De schade is vrij groot, zegt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. "Die kabels voeden de seininrichting aan de overwegen, de sensoren die treinen detecteren, de lichten die het verkeer regelen... Dat is allemaal verstoord."



Door de schade zijn een tiental overwegen tussen Herentals en Turnhout dicht. De politie regelt het verkeer aan de overwegen, in samenspraak met het seinhuis van Infrabel. Technische ploegen van Infrabel zijn ter plaatse om de schade te herstellen. "Verschillende kabels moeten vervangen worden, we proberen dat zo snel mogelijk in orde te krijgen, maar de hinder zal nog wel even duren", zegt Baeken. Reizigers tussen Herentals en Turnhout kunnen gebruikmaken van de bussen van De Lijn.



Het fenomeen van kabeldiefstallen duikt sinds een tweetal jaar opnieuw de kop op, zegt Infrabel. Zeker in 2022 waren er heel wat feiten: 466 of drie maal zoveel als het jaar daarvoor. De spoornetheerder neemt maatregelen en acties om zijn infrastructuur beter te beveiligen.