Gentse politie op zoek naar spoorloze 82-jarige vrouw die kampt met dementie

De politie van Gent heeft een opsporingsbericht verspreid van Jacqueline, een vermiste 82-jarige vrouw. Ze had op vrijdag 31 maart rond 19u00 uur voor het laatst contact met haar familie. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De vrouw is ongeveer 1m60 lang en heeft kort grijs golvend haar. Ze loopt voorovergebogen met een wandelstok. Waarschijnlijk draagt ze een grijsgroene jas, een grijsgroene hoed en donkere schoenen met witte zolen. Vermoedelijk heeft ze ook een kleine roze tas en een fuchsia paraplu bij zich. De vrouw kan verward en gedesoriënteerd overkomen.

Wie de vrouw gezien heeft of weet waar ze is, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via opsporingen@police.belgium.eu, het gratis nummer 0800 30 300 of met Child Focus op het nummer 116 000.