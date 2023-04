Vijftiger aangehouden voor moordpoging op ex-partner na gijzeling in Roeselare

De feiten speelden zich vrijdagavond af in de Spoelstraat in Roeselare. Een man van 53 drong met een bijl de woning van zijn ex-partner binnen. Tijdens het incident werden de huizen in de buurt uit voorzorg ontruimd door de politie. In totaal werd een dertigtal mensen geëvacueerd. Rond 23 uur kon de verdachte uiteindelijk ingerekend worden. De ex-partner raakte gewond, maar was niet in levensgevaar.