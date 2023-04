Grote spoorwerken in en rond het station van Hasselt: geen treinverkeer tussen Hasselt-Tongeren en Hasselt-Sint-Truiden 

"Het is het derde jaar op rij dat we grote werken uitvoeren tijdens de vakantie, omdat er dan minder treinreizigers zijn", zegt Frédéric Petit. "Grote en belangrijke werkzaamheden, zoals de aanpassing van de perrons in het station van Hasselt, het plaatsen van nieuwe sporen, bovenleidingen en wissels, het onderhoud van overwegen en de uitrol van het Europese veiligheidssysteem ETCS , kan je best bundelen.

Het is efficiënter voor onze werknemers om op twee weken tijd zoveel mogelijk werkzaamheden in eenzelfde gebied uit te voeren. Voor de reiziger blijft op deze manier de hinder ook beperkt. En voor de buurtbewoners proberen we zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken tijdens de werken 's nachts."