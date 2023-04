In Eeklo is voor het eerst het sterkste Meetje van het Meetjesland verkozen

Het streekcentrum Huysmanshoeve in Eeklo wilde het toeristische seizoen in het Meetjesland origineel openen en organiseerde voor het eerst de wedstrijd voor het 'Sterkste Meetje' van het Meetjesland. Een 'meetje' verwijst naar de streek, maar is ook dialect voor een oud vrouwtje. Er mochten ook 'peetjes' deelnemen, zo lang de deelnemers maar boven de 50 jaar waren.