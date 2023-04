Manneken Pis wordt verpleger ter ere van verpleegkundigen: "Heeft zelfs Crocs aan"

Manneken Pis heeft nieuwe kleren. Hij is momenteel gehuld in een verplegersuniform. Het bronzen mannetje kreeg de kleren om het werk van verpleegkundigen in ons land tijdens de coronacrisis onder de aandacht te brengen. "We willen hiermee een positieve boodschap brengen, want het blijft een mooi beroep", vertelt Wouter Decat van de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België.